نواف سلام يبحث مع سانشيز خفض التصعيد ومستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وسبل خفضه.

وتناول البحث مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ، والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وثمّن نواف سلام التزام إسبانيا الطويل تجاه لبنان ومساهمتها في «اليونيفيل»، مؤكداً أهمية استمرار هذا الالتزام في المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، في ظل اتساع مسؤولياته وحاجته إلى مزيد من الإمكانات.

بدوره، نوّه سانشيز بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً أهمية مواصلة هذا المسار والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، كما أكد التزام إسبانيا مواصلة دعم لبنان واستقراره.