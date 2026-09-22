وزير الخارجية يثمن الدعم البلجيكي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا، الدعم البلجيكي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستقبال نظيره البلجيكي في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن مقترح إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع مشاركة الشركات البلجيكية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر عقد نسخته الثالثة في عام 2027، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والبلجيكية.

وبحث الوزيران التعاون في ملف الهجرة، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ترتكز على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية المهارات وتوسيع مسارات الهجرة النظامية.

كما أشار الوزير عبدالعاطي إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في مساندة الدول المستضيفة، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، في إطار من تقاسم الأعباء والمسئوليات.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.