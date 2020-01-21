هاني الناظر يكشف مخاطر وضع الجاز على الشعر

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن هناك مخاطر يمكن أن يتسبب بها وضع الجاز على الشعر، وهو ما أثبتته العديد من الحالات التي ترسل له الاستفسارات باستمرار.





وأضاف الناظر، أن هناك شوكولا جاءت له من سيدة شابة تعاني من التهاب شديد بالرأس، وفي منطقة الجبهة، والأذنين، وتعاني من ألم شديد، وذلك بعد أن قامت بوضع الجاز على شعرها لكي تزيد من كثافته.





ونشر الدكتور هاني الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، وقال: "النهاردة أثناء قيامي بالكشف الطبي على سيدة شابة وجدت فروة رأسها ملتهبة بشدة وحتي منطقة الجبهة والأذنين مع آلام مبرحة و لما سالتها إن كانت استعملت أي دهانات أو صبغة فأخبرتني أنها قامت بدهان شعرها بالجاز لتقويته وزيادة كثافته فقلت لها من نصحك بهذه الكارثة فقالت قرأتها على بعض صفحات السوشيال ميديا !!"





وحذر الناظر، إلى أن وضع الجاز على فروة الرأس أمر خطير للغاية ، حيث إنه يمكن أن يتسبب في حدوث حرق للشعر وفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يتسبب في تقصفه، وتساقطه.





وأكمل منشوره: "أنا بحكي هذه الواقعة لحضراتكم عشان احذر البنات والسيدات من الإقدام علي هذا الفعل الخطير، لأن الجاز خطر جدا على فروة الرأس وعلى الشعر، حيث يسبب احتراقه وتقصفه وتساقطه فلا تصدقوا مثل هذه التخاريف المنتشرة على الصفحات".