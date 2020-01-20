متشلهوش كتير.. امتنعي عن حمل طفلك الرضيع لفترات طويلة لهذا السبب

كشفت دراسة كبيرة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كامبريدج، أن النساء اللاتي يحملن أطفالهن الرضع بشكل مستمر، يمكن ان يكنّ اكثر عرضة لأن يكتسبن وزنا زائدا على المدى الطويل.



وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان حمل الأمهات أطفالهن الرضع لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بزيادة الوزن، وهو الأمر الذي يرتبط بمجموعة خطيرة من الأمراض المزمنة فيما بعد.



وقام الباحثون بتحليل بيانات عشرات الدراسات السابقة التي تتبعت وزن المرأة بين سن 15 و 35، وبالأخص من رزقن بأطفال حديثي الولادة وبعد فترة طويلة.



ووجدت نتائج الدراسة، ان النساء اللاتي أنجبن أطفالا وقمن بحملهن لفترات طويلة قد اكتسبن وزنا يصل إلى 1 ، 2 رطل (7.5 كجم) و (14 كيلوجراما) على مدى خمس إلى ست سنوات ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.



وأكد الباحثون، ان السبب وراء زيادة الوزن عند الأمهات اللاتي يحملن أطفالهن لفترات طويلة، بأن التصاقهن الدائم بأطفالهن جعلهن أقل عرضة لممارسة الرياضة وأكثر عرضة لتناول الوجبات غير الصحية، للتخلص من الضغط والتوتر.



وقالت الدكتورة إليانور وينبيني من جامعة كامبريدج، إن النساء كونهن أمهات يرتبط بنسبة 17 في المائة بزيادة أكبر في مؤشر كتلة الجسم مقارنة بالبقاء بدون أطفال.



وأضافت وينبيني، أن هذه الدراسة لا تتعلق بزيادة الوزن أثناء الحمل، بل تدور حول كل التغييرات في نمط الحياة التي تحدث عندما تصبح النساء امهات، حيث تصيبهن تحولات في روتين حياتهن مما يساهم في زيادة الوزن، وهو الأمر الذي يتسبب لهن في مشاكل صحية فيما بعد.



وتابعت الدكتورة كيرستن كوردر ، التي عملت أيضًا في الدراسة، أن الأبوة هي وقت تتغير فيه أنماط الحياة. بالطبع هناك تحديات مع إنجاب طفل صغير ، لكنها أيضًا فرصة للناس للتفكير في أنماط حياتهم الخاصة وكيف يمكن أن يكونوا أكثر صحة ونشاطًا.