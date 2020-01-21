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مرأة

يصيب الحوامل ومرضى السكري.. معلومات قد لا تعرفها عن تعفن الدم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:43 ص
تعفن الدم
تعفن الدم
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آية التيجي

يعد مرض تعفن الدم هو حالة قد تهدد الحياة بسبب استجابة الجسم للعدوى، ويطلِق الجسم عند الإصابة بتعفن الدم عادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث تعفن الدم عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد الكيميائية غير متوازنة؛ مما يؤدي إلى حدوث تغييرات يمكِن أن تُتلف عدة أجهزة عضوية، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.

وإذا تطورت الإصابة بمرض تعفن الدم لحدوث صدمة في الجسم، فإن ضغط الدم ينخفض انخفاضًا كبيرًا، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة، حيث إن تعفن الدم ناتج عن العدوى، ويمكن أن يصيب أي شخص.

ويعتبر مرض تعفن الدم أكثر شيوعا عند بعض الأشخاص، حيث إنه عندما يصاب هؤلاء الأشخاص بتعفن الدم فإنه يكون أشد خطورة من ذويهم، وهم:

1- البالغين الأكبر سنا

2- النساء الحوامل

3- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام.

4- الأشخاص الذين لديهم حالات مزمنة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكُلى، أو الرئة، أو السرطان

5- الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ويحسن العلاج المبكر لمرض تعفن الدم من حالة المريض، حيث انه عادة ما يتم علاج مرض تعفن الدم من خلال المضادات الحيوية، حيث كميات كبيرة من السوائل داخل الوريد، حيث إن من شأن كل ما سبق أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة لمريض تعفن الدم.

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