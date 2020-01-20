للرجال.. 6 فيتامينات تساعد على تعزيز الخصوبة

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة جنوب الدنمارك، أن تناول مكملات زيت السمك والمعروفة باسم أحماض أوميغا 3 الدهنية، قد تزيد من خصوبة الرجال وتزيد من عدد الحيوانات المنوية لديهم.



وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان تناول مكملات زيت السمك يمكن أن تزيد من الخصوبة عند الرجال، وذلك لانها تمد الجسم بهرمون التستوستيرون.



واعتمدت نتائج الدراسة على بيانات 1،679 رجل من الدنمارك، وجدت النتائج أن الرجال الذين التزموا تناول الأوميجا 3 عبر المكملات، قد عززت من مستوى الخصوبة لديهم بنسبة تتعدي 17.2 في المائة.



وأفاد الباحثون، أن تناول الرجال لمكملات زيت السمك، والحرص على الحصول على الأوميجا 3 من الأسماك الزيتية، قد ساهم في ان يجعلهم أقل عرضة للإصابة بمشاكل الخصوبة ، وزيادة جودة وعدد الحيوانات المنوية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت البروفيسور شينا لويس، خبيرة الطب الإنجابي في جامعة كوينز، أن هذه الدراسة كانت حريصة على الكشف بين علاقة تناول زيت السمك وجودة السائل المنوي وزيادة معدل الخصوبة لدى الرجال.



فيما أشارت لويس، إلى أن الدراسة لم تجد أى دليل على أن الرجال المصابين بالعقم، والذين يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية يمكنهم أن يستفيدوا من تناولهم لـ زيت السمك".



وأضافت لويس، إلى الحصول على فيتامينات مضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C ، والسيلينيوم، وفيتامين A ، وكذلك الزنك، والدهون أوميغا 3 جميعها لها دور في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية ورفع مستوى الخصوبة.