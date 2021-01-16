وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بطب جامعة طنطا متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور محمد نبيه الغريب ، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا سابقا، والأستاذ المتفرغ بالكلية حاليا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.









ونعت جامعة طنطا ونقابة أطباء الغربية فى بيان لهما اليوم، السبت، الطبيب الراحل الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.















