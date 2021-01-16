ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. هنا شيحة تشارك متابعيها على انستجرام بصورة جديدة لها

السبت 16/يناير/2021 - 01:40 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة هنا شيحة ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة: " أعدني إلى ضوء الشمس ".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفنى، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".








Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تجنن .. هنا شيحة تبهر جمهورها بصورة جديدة | شاهد

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

هنا شيحا تستمتع بعطلتها وسط أجواء من المرح.. فيديو

شاهد.. هنا شيحة تظهر بلوك سندريلا في مهرجان القاهرة السينمائي

بفيديو جديد .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية

ترشيحاتنا

خطوبة رولا سعد على مهندس سوري من أصول فلسطينية .. التفاصيل بالفيديو

هاني الناظر يحذر من ظهور أي علامات جلدية الفترة المقبلة لهذا السبب.. فيديو

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش