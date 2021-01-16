مركز الابتكار وريادة يعلن عن مسابقة "ألسنيون يبتكرون"..تعرف على الشروط

أعلن مركز الابتكار وريادة الاعمال بكلية الألسن جامعة عين شمس عن "ألسنيون يبتكرون"و تهدف المسابقة في نسختها الأولى إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا في كافة أقسام الكلية. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للتنافس في تقديم مقترحات من شأنها تعزيز ثقافة الابتكار وتطويرها وتسويقها.





واوضح مركز الابتكار وريادة الاعمال معايير التقديم:

- مستوى طلاب الليسانس (undergraduate students): تكوين فريق (الحد الأدنى 4 أفراد)

- مستوى طلاب الدراسات العليا (postgraduate students): يمكن للأفراد أو المجموعات أن يتقدموا للمسابقة





وأشارت الي الجدول الزمني:

- مرحلة التقديم التمهيدية

استلام الطلبات إلكترونيًا على: http://ihub.acceleratorapp.co/application/new?program=alsun%20competition

- مرحلة المراجعة الأولى للمقترحات المقدمة من المتسابقين وذلك من خلال أعضاء لجنة الابتكار والتنسيق مع العروض المقدمة من أقسامهم (14-23 يناير 2021)

- اخضاع المتأهلين لتدريب مكثف في وحدة الابتكار حول مهارات المطلوبة (6-13 فبراير 2021)

- آخر موعد لتقديم الطلبات في صورتها النهائية (18 فبراير 2021)

- مرحلة العرض على لجنة الكلية المكونة من السيدة الأستاذة الدكتورة عميدة الكلية والسادة الوكلاء ومدير وحدة الابتكار بالكلية – (19-26 فبراير 2021)









واكد مركز الابتكار وريادة الاعمال إعلان النتيجة النهائية للفائزين (28 فبراير 2021)





ونوه عن المحاور المقترحة للابتكاروهي كالاتي :

(المحاور التالية استرشادية وليست ملزمة)





اقرأ ايضا : 7 موانع تحول دون تقدم المعلمين لـ إعارات عام 2022/2021| تفاصيل



- توظيف التكنولوجيا في علوم اللغة والأدب والترجمة (مثل البرمجيات والمناهج الإلكترونية لتعليم اللغات، والمعاجم الإلكترونية، والترجمة الآلية، والترجمة بمساعدة الحاسوب، والتطبيقات المساعدة للترجمة الفورية، وغيرها من المحاور التي تربط التكنولوجيا بمجالات الدراسة في كلية الألسن)

- اللغة وخدمة المجتمع (مثل المساعدة في حل مشكلة محو الأمية، مساعدة من يعانون من صعوبات في النطق، ...إلخ)

- توظيف التكنولوجيا في تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة

- تعليم اللغة العربية لغير الناطقين (e-learning)

- توظيف التكنولوجيا في مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين

- طرق مبتكرة لتعليم اللغات للأطفال – للمبتدئين (مثل موقع إلكتروني لتعليم اللغات)





اقرأ ايضا : نائب وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات القومية بجامعة أسوان.. شاهد



الجوائز:

- سيحصل الفائز الأول والفائز الثاني في المستويين الليسانس والدراسات العليا على جائزة مالية ودرع وشهادة تقدير

- سيؤهلك الاشتراك في المسابقة لدخول مسابقة ASU Innovate "عين شمس تبتكر" والتي ستقام في إبريل 2021 والتي تصل جوائزها إلى 150 ألف جنيه

- كما يؤهلك الاشتراك للحصول على فرصة الالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول في برامج ما قبل الاحتضان Pre-Incubation بدعم عيني يصل إلى 10 آلاف جنيه.

- وكذلك يؤهلك الاشتراك للالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول في برامج الاحتضان بدعم عيني يصل إلى 200 ألف جنيه.