فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يصادف 16 يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي أتمت اليوم عامها الـ 41، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين عاما إلا أنها لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولا تزال تحافظ على رونقها وجمالها أيضا.





وتعتمد الفنانة ياسمين عبد العزيز، في اختيار ملابسها على اختيار إطلالتها بعناية شديدة، وبالأخص في إطلالتها الأنيقة؛ حيث إنها دائما ما تختار الألوان اللامعة الذهبي والفضي، كما تتميز بالألوان الزاهية الفاتحة في إطلالاتها الكاجوال.





وتختار ياسمين عبد العزيز، بعض اللمسات من الآي شادو والسموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





واحتفل الفنان أحمد العوضى بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز.







ونشر العوضي صورة له برفقة زوجته وعلق قائلا عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :Happy birthday my love ، Love u more than u can imagine



يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، سيخوض دراما رمضان 2021 بمسلسل "الخديوي"، والذي سبق وأشار إليه عبر حسابه على "انستجرام".







يذكر أن احدث ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.