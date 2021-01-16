قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير صوص سلطة السيزر.
المقادير
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 معلقة كبيرة عصير الليمون
- 1 معلقة صغيرة الماسترد
- 1 معلقة صغيرة ورستشير صوص
- 1 كوب المايونيز
- 1/2 كوب جبن البارميزان مبشور
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة التحضير
1. اخلطي الثوم وعصير الليمون والماسترد والورشستاير صوص في وعاء جيدًا.
2. أضيفي المايونيز وجبن البارميزان المبشور والملح والفلفل واخلطي جيدًا حتى تتمازج المكونات.
3. ضعي الصلصة في مرطبان زجاجي محكم لحين الاستخدام.
4. يمكنك حفظ الصوص في الثلاجة لمدة أسبوع.