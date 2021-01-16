قفزة بوفيات فيروس كورونا في فرنسا





تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا حاجز الـ70 ألف حالة.





وسجلت الصحة الفرنسية 196 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 70142 حالة.





وأعلنت فرنسا عن 21406 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى نحو 2.8 مليون حالة.





وكشفت الصحة الفرنسية عن تطعيم 413046 شخصا ضد فيروس كورونا منذ بداية حملة التلقيح.



