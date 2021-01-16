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برلمان

برلمانية: مصر حرصت على توفير لقاح كورونا للمواطنين

السبت 16/يناير/2021 - 11:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسى
قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر منذ بداية الجائحة وهي تتعامل بشكل جيد مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة بمواكبتها مع كل طرق العلاج الجديدة التي ظهرت مؤخرًا.

وتابعت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، "مصر حرصت علي توفير 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني و30 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزي أسترازينكا"، موضحة أنه لم يتم التعاقد علي عدد كبير من لقاح فايزر .

وأشادت عضو البرلمان، بالتعاون المصري الأفريقي في هذه الأزمة، مؤكدة أن اللقاح يجب أن يكون حق كل مواطن مطالبة بتكاتف عالمي من أجل مواجهة هذه الأزمة والتي ألحقت كل مستقبليها من الدول بضرر في كافة الجوانب.

وشدّدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، علي عدم التهاون من قبل البعض تجاه هذه الأزمة، مشيرة إلي أنه علي الأقل ارتداء الكمامة أثناء الخروج والاختلاط مع الغير، خاصة مع انخفاض سعرها مقارنة بما كانت عليه أثناء الموجة الأولى.

وعن محافظة الفيوم قالت النائبة إن الأوضاع مستقرة، مشيرة إلي عدم وجود أزمة وتوافر الاماكن بكافة المستشفيات، والتعامل الجيد والسليم مع المرضى . 

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،قد أعربت عن رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT)، والتي تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من اللقاحات التي تثبت فاعليتها لشعوب القارة الأفريقية، وتسريع المشاركة الأفريقية في التطوير الإكلينيكي للقاح، وتذليل كافة التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة، فضلًا عن دعم قدرات الدول الأفريقية لإنتاج اللقاح وتصديره لدول القارة، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الدول الأفريقية لتعزيز الاستفادة القصوى من تلك المبادرة.
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