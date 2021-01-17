حبس سيدتين تخصصا فى السرقة من المتاجر ونشل المواطنين بمصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الإسلوب، وكذلك الإستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب ( النشل) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





حيث تم ضبط سيدتان وبحوزتهما حقيبة بداخلها ملابس مجهولة المصدر.





وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة).





وإعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الإسلوب، وكذلك الإستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب ( النشل) وإقرا بإرتكابهما عدد ٣ حوادث سرقة.



