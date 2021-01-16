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رياضة

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لـ سموحة والتفاصيل المالية

السبت 16/يناير/2021 - 11:35 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
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حسن العمدة
أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك، فضل الانضمام لنادي للفريق السكندري رغم امتلاكه اغراءات مالية من اندية كثيرة كانت ترغب في التعاقد معه.

وقال فرج عامر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن قيمة انتقال مصطفى فتحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مليون جنيه فقط.

وأشار إلى أن مصطفى فتحي كان يملك عروضا بأكثر من قيمة عرض سموحة بـ 40% زيادة في عقده.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون سموحة بوابة مصطفى فتحي للعودة إلى المنتخب الوطني. 

واختتم تصريحاته أن مصطفى فتحي كان جاهزا للمشاركة أمام الانتاج غدا، لكنه لم يُجر المسحة الطبية الخاصة بالمباراة.
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