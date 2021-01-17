مدرب فرنسا: هدفنا التتويج بـ كأس العالم لليد

أكد جيوم جيل المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة اليد أن فريقه يسير خطوة بخطوة في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا وأن هدفهم هو التتويج بالبطولة.





وقال جيوم جيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي 35-28: "نسير بشكل تدريجي في البطولة وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي خلال مواجهة اليوم أمام منتخب شاب يسعى للتواجد بين كبار اللعبة ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".





وأضاف :"أركز على تثبيت التشكيل مع بداية المباريات والتزام اللاعبين بالتعليمات والتركيز على عدم الاستهتار بالمنافسين وتقديم أفضل مستوى لهم مما يدفعهم للمضي بعيدا في هذه البطولة".





وأوضح :"هدفي الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة ولكنني أعمل على التخطيط لكل مرحلة على حدى والتركيز على الفوز بالمباراة تلو الأخرى".





فيما قال فينسينت جيرارد حارس مرمى المنتخب الفرنسي وأفضل لاعب في المباراة :"قدمنا مباراة كبيرة أمام النمسا ونجحنا في حصد نقاط اللقاء وهو ما سعينا إليه لضمان الصعود للدور الثاني من البطولة، وسنخوض مواجهة سويسرا بكل جدية حتى نصعد للدور الرئيسي بالنقاط الكاملة".



