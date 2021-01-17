ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

الأحد 17/يناير/2021 - 12:54 ص
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
Advertisements
محمد شحتة
نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

وأكد المصدر لـ صدى البلد، أنه لا صحة تماما للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المشير طنطاوي، مناشدا بضرورة تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار وعدم إثارة الشائعات.

ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971 وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

شغل "طنطاوي" مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان، وفي عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق.

وعقب شهر واحد، أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

حصل المشير "طنطاوي"، خلال مشواره العسكري، على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكري، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر السيرة الذاتية للواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي الجديد

مؤسس فرقة الصاعقة.. 46 عامًا على وفاة المشير أحمد إسماعيل مهندس حرب أكتوبر.. أعاد تنظيم صفوف الجيش وأعطى الصفعة الكبرى لإسرائيل في 73

لدينا القدرة العسكرية القادرة على الردع ..91 عامًا على مولد المشير أبوغزالة.. ولقاء نادر له كشف فيه كواليس التصنيع الحربي في مصر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تسليم الخونة الهاربين من الإخوان قريبا.. عبلة الكحلاوي ليست مصابة بكورونا.. ومفاجأة تتعلق باللقاحات

قرار عاجل بشأن الإسلام والمسلمين في فرنسا

موجز السوشيال ميديا: خالد الغندور يوجه رسالة لـ رمضان صبحي.. ومتابع يهاجم هنا شيحة

إجراء عملية ولادة لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفي العزل بالشرقية

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لراغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه