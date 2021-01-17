علي جمعة: اللجنة الدينية بمجلس النواب تمثل الشعب المصري بكافة أطيافه.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب، أن رئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمثابة تكليف وليس تشريف ، راجيا من الله التوفيق لأداء هذه المهمة.





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية التي تقوم برسم القوانين ورسم ما يجوز وما لا يجوز في نطافق الإجراء المجتمعي، وفيه 25 لجنة بداخله، ولائحة داخلية ترسم عمل اللجان.





وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب تمثل الشعب المصري بأطيافه مسلمين ومسيحيين، وإذا ما أصدرت شيئا تصدره لمصلحة المصريين كافة .



