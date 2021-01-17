القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى قرية سقارة بالبدرشين

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " توصيل شبكة الصرف الصحى مطلب أهالى قرية سقارة بالبدرشين"

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بان تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانه والإحلال والتجديد، علما بانه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي بالمنطقة المذكورة بمعرفة الجهات المختصة.

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