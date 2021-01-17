بتكلفة 52 مليون جنيه لري 1500 فدان.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان ترعة حافظ الشرقية ومصنع السماد العضوي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى ، وبحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترع وتطوير 22 مسقي تخدم زمام حوالي 1500 فدان.





جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، و والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص.





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أكد المحافظ أن اعمال التطويرتجري في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري ، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.





وأشاد السفير الإيطالي بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه وتنمية وتشجيع الممارسات الزراعية الأفضل وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسر في القرى.





كما تفقد المحافظ والسفير محطة طلمبات الري بالعوام ومصنع انتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية بمركز أبوقرقاص، والذي يعد واحدا من ثلاث مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي، وتنفذها السفارة الإيطالية بالقاهرة، ويعمل في 3 محافظات وهي الفيوم ومطروح والمنيا، لخدمة المناطق الزراعية، وتحسين الدخل لمواطني تلك القرى .





وأكد المحافظ على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة اقتصادية عالية ، ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للمخلفات الصلبة لرفع المستوى المعيشي للفلاحين من عائد تلك المخلفات سواء بتحويلها لـ كومبوست يستخدم في تسميد الأرض أو تحويل المخلفات لـ مواد أولية للصناعات الأخرى.









كان محافظ المنيا قد استقبل السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى والوفد المرافق له ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





وأكد السفير الإيطالي على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.





وأعرب السفير الايطالي عن سعادته الغامرة بتواجده على ارض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بانها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق اثرية جاذبة، لافتًا أنه سيعود الي زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.





وأشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الايطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.



