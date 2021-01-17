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تعليم

بعد تداول قصة ضربها| وزير التعليم يستقبل الطالبة هالة في مكتبه| وهذا ما وعدها به

الأحد 17/يناير/2021 - 05:32 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ياســـمين بدوي
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالطالبة هالة محمود شاكر، بالصف السادس الابتدائي وهي طالبة بإحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر ، بصحبة والدتها، لتكريمها. 

جاء هذا اللقاء بعد تداول قصة هذه الطالبة التي قيل أن مديرة المدرسة اعتدت عليها بالضرب إلى جانب تذنيبها لعدة ساعات ثم حبسها بعد ذلك في المكتبة ، بحجة أن والدتها لم تدفع المصروفات 

وخلال اللقاء .. حرص شوقي على الحديث مع الطالبة وتوجيه الكلمات التشجيعية لها بعد حدوث بعض الخلافات الإدارية مع إدارة المدرسة، مؤكدًا على أن التحقيقات جارية في الواقعة تتم بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة، وسيتم محاسبة المخطئ.

ودار حوار بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والطالبة هالة، حرص خلاله الوزير على توجيه عدد من النصائح للطالبة متمنيًا لها التوفيق في حياتها الدراسية.
بعد تداول قصة ضربها| وزير التعليم يستقبل الطالبة هالة في مكتبه| وهذا ما وعدها به
بعد تداول قصة ضربها| وزير التعليم يستقبل الطالبة هالة في مكتبه| وهذا ما وعدها به
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