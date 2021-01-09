وزير التعليم ينفي بدء امتحانات "أولى وثانية ثانوي" 23 يناير من المنازل





‏يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي Facebook تداولا لخبر يزعم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد قرر عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، بحيث تبدأ من يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ من المنزل عبر التابلت ، بشكل طبيعي قائلا " لا داعي للقلق فحالات كورونا في النازل".





‏ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح حقيقة هذا الخبر مؤكدا أنه خبر كاذب لا أساس له من الصحة





‏وحذر وزير التربية والتعليم ‏في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي الشرقية ‏عبر تطبيق WhatsApp من الإنسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر بشكل غير رسمي عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف اثارة الجدل





‏وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الامور والطلاب بضرورة الإكتفاء بمتابعة الأخبار الرسمية التي يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على Facebook مشيرا إلى أن الوزارة تعلن جميع قراراتها الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية او ورقية او الكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.





وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 ، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.



