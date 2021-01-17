سيدات سلة الأهلي يفوز على الترام في بطولة الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالاهلي من تحقيق الفوز على فريق الترام بنتيجة 57-36، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري، التي تقام بنظام «best of 3».





وأقيمت المباراة على صالة الترام بالإسكندرية، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وتألق لاعباته.





وحرص علي هاشم، المدير الفني للفريق، على الدفع بعدد كبير من اللاعبات على مدى فترات المباراة، في إطار تجهيز العائدات من الإصابة للمواجهات المقبلة.





وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الترام بنتيجة 64-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق مدينة نصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات كأس مصر.



