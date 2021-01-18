خطيب بالأوقاف: نعاني من سطحية في الدعوة.. وتقديم الدين بدون دراسة خطر

علق الشيخ خالد الجمل، خطيب بوزارة الأوقاف، على انتشار فيديوهات دعاة السوشيال ميديا، ومحاولة استقطاب الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن مظهر الدعاة الجدد يستثير المتلقين عاطفيًا، ويتطرق إلى قضايا معينة من دون غيرها، والحديث بدون علم والنهل من منبع دعوي واحد غير معلوم.





وأقر الشيخ خالد الجمل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، "أننا نعانى من سطحية فى الدعوة منذ فترة طويلة"، قائلًا "الدين علم والتدين سلوك، وأنا درست فى الأزهر ومعاهد الأوقاف ومراكز بحثية لامتلاك قدرة الصعود للمنبر".





وحذر الشيخ خالد الجمل، من الحديث فى الدين بدون دراسة وعلم، متابعا "الدين علم وأي حد يقدم الدين بدون دراسة أو علم خطر، ونقول للناس العالم مش بس بلحيته ولكن برعايته لدينه ودولته".



