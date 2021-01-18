طريقة علاج النمش نهائيا بالليمون والصبار

طريقة علاج النمش من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات فهل لاحظت ظهور بقع دائرية داكنة أو فاتحة على وجهك وعنقك وذراعيك عند التعرض لأشعة الشمس.
يعد النمش هو عبارة عن بقع غير ضارة تتشكل بسبب الإفراط في إنتاج الميلانين إليك أكثر من طريقة علاج النمش من مطبخكوطريقة علاج النمش بالليمون نهائياوكريم لعلاج النمش من مطبخك فهو أسرع علاج للنمش سريع المفعول.
وللبحث عن طريقة علاج النمش السحرية يجب معرفى فى البداية أنه لا يتكون النمش دون التعرض لأشعة الشمس. إذا لاحظت ظهورها على أجزاء من جسمك لم تتعرض لأشعة الشمس ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد الخبيث. اطلب المساعدة الطبية فورًا في مثل هذه الحالات.
تعتمد فعالية هذه العلاجات على نوع بشرتك والوراثة. أيضًا وإليك أبرز العلاجات الطبيعية للنمش
خل حمض التفاح
ليمون
الصبار
الكركم
زبادي
عسل
زيت الأوكالبتوس
زيت اساسي
زبدة الكاكاو
زبدة الشيا
الباذنجان
قشر الموز
حمض الماليك الموجود في خل التفاح يقشر خلايا الجلد الداكنة هذا يساعد في تفتيح النمش.
سوف تحتاجين
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
ضعي هذا الكريم مرة واحدة كل يوم على النمش. إذا كنت تقوم بتطبيقه على وجهك بالكامل ، كرر كل يوم بديل.
سوف تحتاجين
عصير ليمون
وسادة قطنية
ما عليك القيام به
اعصري ليمونة واجمع العصير في وعاء وباستخدام وسادة قطنية ، ضع العصير على المنطقة التي بها نمش واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.
تحذير: لا تتبع هذا العلاج إذا كانت بشرتك حساسة لأن عصير الليمون قد يسبب الاحمرار والتهيج. تأكد أيضًا من وضع واقي الشمس قبل الخروج في الشمس لأن عصير الليمون يجعل بشرتك حساسة للضوء.
علاج للنمش سريع المفعول بالصبار
يؤدي التطبيق الموضعي لهلام الصبار إلى إنتاج مادة ميتالوثيونين في الجلد ، مما يمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي ، قد يقلل ترسب الميلانين في الجلد ، مما يؤدي إلى تقليل النمش.
ما عليك القيام به
ضع بعض هلام الصبار الطازج على النمش وقم بالتدليك لمدة 2-3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه ويمكنك أيضًا تركه طوال الليل.
طريقة علاج النمشيُعزى تطور النمش في المقام الأول إلى التعرض لأشعة الشمس والاستعداد الوراثي المحتمل لنمو النمش حيث ينتج جلدنا الميلانين عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أشعة الشمس. هذا يؤدي بعد ذلك إلى الإفراط في ترسب الميلانين في بقعة واحدة مما يسبب النمش. يحدث النمش في الغالب عند الأشخاص ذوي الشعر الأشقر أو الأحمر والبشرة الفاتحة والعيون ذات الألوان الفاتحة.
وللبحث عن طريقة علاج النمش السحرية يجب معرفى فى البداية أنه لا يتكون النمش دون التعرض لأشعة الشمس. إذا لاحظت ظهورها على أجزاء من جسمك لم تتعرض لأشعة الشمس ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد الخبيث. اطلب المساعدة الطبية فورًا في مثل هذه الحالات.
علاج النمش بالليمونوتعد من أفضل طرق علاج النمش بالليمون لتقليل ظهور النمش ، بما في ذلك كريمات تفتيح البشرة والليزر الصبغي والتقشير الكيميائي. ولكن إذا كنت ترغب في تجربة بعض العلاجات المنزلية لتفتيح النمش
تعتمد فعالية هذه العلاجات على نوع بشرتك والوراثة. أيضًا وإليك أبرز العلاجات الطبيعية للنمش
خل حمض التفاح
ليمون
الصبار
الكركم
زبادي
عسل
زيت الأوكالبتوس
زيت اساسي
زبدة الكاكاو
زبدة الشيا
الباذنجان
قشر الموز
فاكهة الكيوي
علاج النمش نهائيا
على الجانب الأخر إليك كيفية إستخدام كل طريقة من العلاجات الطبيعية السابقة لعلاج النمش نهائيا
كريم لعلاج النمش بخل التفاح
حمض الماليك الموجود في خل التفاح يقشر خلايا الجلد الداكنة هذا يساعد في تفتيح النمش.
سوف تحتاجين
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة عسل
ما عليك القيام به..
اخلطي العسل والخل وضعيه على النمش. يمكنك أيضًا تطبيق هذا الخليط على الوجه بالكامل.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.
ضعي هذا الكريم مرة واحدة كل يوم على النمش. إذا كنت تقوم بتطبيقه على وجهك بالكامل ، كرر كل يوم بديل.
علاج النمش بالليمون
الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي.يظهر فيتامين ج خصائص واقية من الضوء ومضادة للتصبغ تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. يقلل من إنتاج الميلانين لتقليل تصبغ الجلد .
سوف تحتاجين
عصير ليمون
وسادة قطنية
ما عليك القيام به
اعصري ليمونة واجمع العصير في وعاء وباستخدام وسادة قطنية ، ضع العصير على المنطقة التي بها نمش واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
يمكنك متابعة هذا مرتين في الأسبوع.
تحذير: لا تتبع هذا العلاج إذا كانت بشرتك حساسة لأن عصير الليمون قد يسبب الاحمرار والتهيج. تأكد أيضًا من وضع واقي الشمس قبل الخروج في الشمس لأن عصير الليمون يجعل بشرتك حساسة للضوء.
علاج للنمش سريع المفعول بالصبار
يؤدي التطبيق الموضعي لهلام الصبار إلى إنتاج مادة ميتالوثيونين في الجلد ، مما يمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي ، قد يقلل ترسب الميلانين في الجلد ، مما يؤدي إلى تقليل النمش.
سوف تحتاجين
جل الصبار الطازج
ما عليك القيام به
ضع بعض هلام الصبار الطازج على النمش وقم بالتدليك لمدة 2-3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه ويمكنك أيضًا تركه طوال الليل.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
كرر هذا كل يوم.
المراجع ..
food.ndtv