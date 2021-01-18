طريقة علاج النمش نهائيا بالليمون والصبار





طريقة علاج النمش

علاج النمش بالليمون

فاكهة الكيوي





علاج النمش نهائيا





على الجانب الأخر إليك كيفية إستخدام كل طريقة من العلاجات الطبيعية السابقة لعلاج النمش نهائيا







كريم لعلاج النمش بخل التفاح

1 ملعقة صغيرة عسل





ما عليك القيام به..









اتركيه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.



علاج النمش بالليمون









كم مرة يجب أن تفعل هذا





يمكنك متابعة هذا مرتين في الأسبوع.

علاج للنمش سريع المفعول بالصبار

سوف تحتاجين









كم مرة يجب أن تفعل هذا

كرر هذا كل يوم.





المراجع ..



food.ndtv

