بأسهل الخطوات.. طريقة عمل جمبري مشوي بالأعشاب

يعتبر الجمبري المشوي من الأطباق الصحية والشهية أيضا بالإضافة إلي أنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها.
وقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جمبري مشوي بالأعشاب.
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مقادير جمبري مشوي بالأعشاب
جمبري جامبو بالذيل
فلفل اخضر
روزماري
زعتر
لاڤندر
ريحان طازج
زيت زيتون
ليمون
ملح
ثوم
شبت
طريقة تحضير جمبري مشوي بالأعشاب
-يشوح الثوم في الزيت
-ويضاف الشبت والملح والليمون والريحان واللافندر والزعتر والروزماري ويشوحوا
-ثم يضاف الفلفل والجمبري ويشوحوا حتى تمام الطهي
-ويقدم ساخنا