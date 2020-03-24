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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل شوربة جمبري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:58 ص
شوربة جمبري
شوربة جمبري
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أسماء عبد الحفيظ
فى ظل الحجر المنزلي ،يدور محور الأشخاص حول طرق إعداد الطعام والموائد ،بأشهى الأصناف ،من أجل القضاء على الملل ، لذلك يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل حساء الجمبري الوردي الحار بمذاق لا يقاوم وشكله شهي ،وسريع لتقديم وجبة الجمبري المميزة .
 
مقادير حساء الجمبري الوردي الحار :

1 عود كرات جوليين 
نصف كوب كرفس صغير جوليين 
250 جرام جمبري  صغير نظيف بدون قشر
3 ملاعق زبدة 
4 فصوص ثوم مفروم 
2 ملعقة دقيق أبيض 
200 جرام مكرونة  
1 لتر مرقة دجاج 
4 شرائح قشر ليمون أضاليا 
نصف كوب فلفل أحمر حلو برنوازية ناعم
1 ملعقة هريسة حارة 
نصف كوب لحم طماطم برنوازيه 
ربع كوب عصير ليمون أضاليا 
1 كوب كريمة لباني 
3 ملاعق كريمة حامضة 
شبت  للتزيين
 

طريقة تحضير حساء الجمبري الوردي الحار :

* تسلق الباستا حتى الغليان ثم تترك على نار هادئة ١٠ دقائق ثم تصفى وتترك جانبا
* يشوح الكرات في ٢ ملعقة زبدة حتى ينشف ويصفى من الزبد ويترك جانبا
* في طاسة يشوح الثوم مع زيت الزيتون ثم يضاف الكرفس ويترك جانبا
* يشوح الجمبري في نفس طاسة الكرات ويرش الدقيق ويحمر قليلا
* تضاف المرقة وتترك على النار حتى الغليان ثم تضاف الباستا والطماطم والفلفل والهريسة وشرائح قشر الليمون حتى يغلي
* تضاف الكريمة والثوم والكرات وتقلب
* ينزع قشر الليمون وتغرف وتزين بالشبت
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