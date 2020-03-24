طريقة مبتكرة لعمل شوربة جمبري

فى ظل الحجر المنزلي ،يدور محور الأشخاص حول طرق إعداد الطعام والموائد ،بأشهى الأصناف ،من أجل القضاء على الملل ، لذلك يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل حساء الجمبري الوردي الحار بمذاق لا يقاوم وشكله شهي ،وسريع لتقديم وجبة الجمبري المميزة .
مقادير حساء الجمبري الوردي الحار :
1 عود كرات جوليين
نصف كوب كرفس صغير جوليين
250 جرام جمبري صغير نظيف بدون قشر
3 ملاعق زبدة
4 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة دقيق أبيض
200 جرام مكرونة
1 لتر مرقة دجاج
4 شرائح قشر ليمون أضاليا
نصف كوب فلفل أحمر حلو برنوازية ناعم
1 ملعقة هريسة حارة
نصف كوب لحم طماطم برنوازيه
ربع كوب عصير ليمون أضاليا
1 كوب كريمة لباني
3 ملاعق كريمة حامضة
شبت للتزيين
طريقة تحضير حساء الجمبري الوردي الحار :
* تسلق الباستا حتى الغليان ثم تترك على نار هادئة ١٠ دقائق ثم تصفى وتترك جانبا
* يشوح الكرات في ٢ ملعقة زبدة حتى ينشف ويصفى من الزبد ويترك جانبا
* في طاسة يشوح الثوم مع زيت الزيتون ثم يضاف الكرفس ويترك جانبا
* يشوح الجمبري في نفس طاسة الكرات ويرش الدقيق ويحمر قليلا
* تضاف المرقة وتترك على النار حتى الغليان ثم تضاف الباستا والطماطم والفلفل والهريسة وشرائح قشر الليمون حتى يغلي
* تضاف الكريمة والثوم والكرات وتقلب
* ينزع قشر الليمون وتغرف وتزين بالشبت