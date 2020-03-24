طريقة مبتكرة لعمل شوربة جمبري

فى ظل الحجر المنزلي ،يدور محور الأشخاص حول طرق إعداد الطعام والموائد ،بأشهى الأصناف ،من أجل القضاء على الملل ، لذلك يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل حساء الجمبري الوردي الحار بمذاق لا يقاوم وشكله شهي ،وسريع لتقديم وجبة الجمبري المميزة .

مقادير حساء الجمبري الوردي الحار :





1 عود كرات جوليين

نصف كوب كرفس صغير جوليين

250 جرام جمبري صغير نظيف بدون قشر

3 ملاعق زبدة

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة دقيق أبيض

200 جرام مكرونة

1 لتر مرقة دجاج

4 شرائح قشر ليمون أضاليا

نصف كوب فلفل أحمر حلو برنوازية ناعم

1 ملعقة هريسة حارة

نصف كوب لحم طماطم برنوازيه

ربع كوب عصير ليمون أضاليا

1 كوب كريمة لباني

3 ملاعق كريمة حامضة

شبت للتزيين





طريقة تحضير حساء الجمبري الوردي الحار :





* تسلق الباستا حتى الغليان ثم تترك على نار هادئة ١٠ دقائق ثم تصفى وتترك جانبا

* يشوح الكرات في ٢ ملعقة زبدة حتى ينشف ويصفى من الزبد ويترك جانبا

* في طاسة يشوح الثوم مع زيت الزيتون ثم يضاف الكرفس ويترك جانبا

* يشوح الجمبري في نفس طاسة الكرات ويرش الدقيق ويحمر قليلا

* تضاف المرقة وتترك على النار حتى الغليان ثم تضاف الباستا والطماطم والفلفل والهريسة وشرائح قشر الليمون حتى يغلي

* تضاف الكريمة والثوم والكرات وتقلب