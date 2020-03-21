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مرأة

هنفطر إيه النهارده .. طبق فول وبيض بالسوسيس

السبت 21/مارس/2020 - 08:49 ص
فول أحلى من المحلات
فول أحلى من المحلات و بيض بالسوسيس
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثيرون وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

 

فول اسكندرانى بالثوم

المقادير لعمل الفول بالثوم والكزبرة الشيف نجلاء الشرشابى
2 كوب 
فول مدمس
نصف كوب زيت
ربع كوب عصير ليمون
2 فص ثوم مفروم
ملعقة من الكزبرة
ربع كوب ماء
ملح
كمون


خطوات التحضير:-

يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
يضاف إليه الثوم ثم الكسبرة وتقلب جيدًا ويضاف الفول، وتقلب جميع المكونات. يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمون

بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى

مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير اومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس

الحلو مشروب فرابتشينو للشيف غادة التلى

يفضل العديد من الأشخاص تناول مشروب الشيكولاتة والبعض يبتكر طرقا جديدة منها مشروب فرابتشينو.


مقادير فرابتشينو

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان  أو مغلف كابتشينو جاهز
نصف كوب ماء 
3 ملاعق كبيرة آيس كريم شوكولاتة 
1 و نصف كوب ثلج ربع كوب شوكولاتة كريمة البندق 
بندق كريمة مخفوقة 
صوص شيكولاتة

طريقة تحضير فرابتشينو

* تخلط كل المكونات في الخلاط ما عدا الكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة

* يصب الفرابيتشينو في كأس التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة ويقدم
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