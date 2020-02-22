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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول إسكندراني مع الطعمية اللذيذة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 ص
فول وطعمية
فول وطعمية
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نهى هجرس
يعد الفول من الأكلات الرئيسية على وجبة الإفطار، لذلك يجب طهيه بشكل مختلف ولذيذ للحصول على فوائده بشكل كامل.

ونقدم لكم طريقة عمل الفول الإسكندرانى مع الطعمية اللذيذة

مقادير الفول :
1 حبة فلفل رومي
1 حبة فلفل حار
1 حبة بصل صغيرة
عصير حبة ليمون
1 ورقة كرات مفروم
بقدونس مفروم (على حسب الرغبة)
كزبرة خضراء (على حسب الرغبة)
1 معلقة كبيرة (ملعقة طعام) سمن
2 معلقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم
1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح
نصف معلقة صغيرة (ملعقة شاي)  كمون
ثوم

 خطوات التحضير
- نحضر مقلاة ونضع فيه الزيت ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
- نضيف الثوم المفروم للزيت في المقلاة، ونقلب الثوم في الزيت حتى يذبل ثم نضيف له الخل ونقلب لثواني ثم نرفع المقلاة من الثوم
- إذا لم يكن الفول مدمس، نقوم بنقعه في الماء المغلي لمدة ساعتين،ثم نصفيه من ماء النقع ،ونضعه في دماسة مع ربع كوب عدس أحمر وحبة - طماطم وحبة بصل ،ونترك الدماسة على نار هادئة لمدة 8 ساعات حتى ينضج
- نقوم بغسل كل الخضروات وتقطيعها
- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونتركه على النار حتى تسيح السمن
- نضيف شرائح البصل للوعاء ونقلبه حتى يصبح لون شرائح البصل أصفر
- نضيف باقي الخضروات (الفلفل الرومي، والفلفل الحار) للوعاء
- نضيف الفول المدمس للوعاء ثم نضيف له الخل وصلصة الطماطم ودقة الثوم ثم نتبل برش الملح والفلفل والكمون نقلب كل المكونات ونرفع النار حتى تغلي
- نخفض النار ونترك خليط الفول الإسكندراني حتى ينضج

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المقادير لعمل الطعمية:-

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة التحضير:

*تحشى الطعمية بالهريسة ثم تقلى في الزيت وتقدم ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.
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