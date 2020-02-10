هنفطر ايه؟.. بيض وبطاطس بطريقة جديدة أحلى من المطاعم

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.





بطاطس مسلوقة بانيه للشيف إلهام فتحي:







1 ثمرة بطاطس مسلوقة ملح و فلفل أسود 2 ملعقة دقيق بقسماط مطحون بيضة







طريقة التحضير للبطاطس البيوريه:

في ماء مغلي أسلقى البطاطس ثم اهرسيها وضيفي لها الملح و الفلفل الأسود. شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك، وضعيها في البيض ثم اغمسيها في البقسماط المطحون واقليها في الزيت.





بيض بالخضار للشيف نجلاء الشرشابي: مكونات بيض بالخضار ٤ بيضات ثمرة طماطم مقطعة مكعبات فلفل الوان شرائح زيتون أسود ملح و فلفل أسود شرائح بسطرمة جبن موتزاريلا طريقة عمل بيض بالخضار . في وعاء اخفقي البيض وضيفي له مكعبات الطماطم والفلفل الملون والزيتون. قلبي المكونات جيدا ثم ضيفي البهارات. ضيفي الجبن الموتزاريلا وقلبي البيض مع الخليط. ادخليه الفرن واتركيه حتى ينضج ويصبح مثل البيتزا ثم قطعيه مربعات وضعيه في التوست.