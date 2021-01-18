الإسماعيلي يستضيف المقاولون العرب اليوم في الدوري





ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.





ويبحث الفريقان في مواجهة اليوم، عن الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط، لتحسين موقفهما في ترتيب جدول الدوري.





واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تحت قيادة أبوطالب العيسوى، الاستعداد لملاقاة المقاولون العرب اليوم.

اشتمل المران علي الجري حول الملعب وتدريبات الاستحواذ من خلال اللعب في المساحات الضيقة قبل أن يتطرق لتدريبات على العرضيات وترجمة الفرص لأهداف.

واختتم بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الغد وسط حالة من التركيز لدي اللاعبين، سعيا لحصد نقاط المباراة الثلاث.





وجاءت قائمة الدراويش لمواجهة المقاولون كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى.

خط الهجوم: أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الإسماعيلية، في جولة مؤجلة ضمن الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري.