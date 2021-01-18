ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفوقت على أمريكا وفرنسا وبريطانيا.. الهند تطعم 224 ألف شخص ضد كورونا في 24 ساعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:50 ص
حملة تطعيمات الهند
حملة تطعيمات الهند
Advertisements
محمد علي
أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان صحفي  أن أكثر من 200 ألف شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في اليوم الأول من حملة التطعيم على مستوى البلاد في الهند.

وبحسب الوزارة ، فإن المجموع "أعلى بكثير من العديد من البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا".

اعتبارًا من يوم الأحد ، قامت الهند بتطعيم ما مجموعه 224301 شخصًا. 

واضاف البيان ان "البروتوكولات سارية للتبليغ والادارة الفورية للحالات في موقع جلسة التطعيم والنقل والاستشفاء ورعاية اضافية لمثل هذه الحالات". 

هنأ وزير الصحة الهندي الدكتور هارش فاردان الهند  على عملية إطلاق التطعيم الناجح. 

وقال فاردان "رئيس وزرائنا كان على اتصال دائم برؤساء وزراء الولاية ... وضعنا جدولا زمنيا مشتركا وخطة نعمل بموجبها جميعا ... نحتاج إلى الالتزام بالخطة لتحقيق أهدافنا." . 

أبلغت الهند عن أكثر من 10.5 مليون حالة إصابة بـ Covid-19 ، بما في ذلك 152419 حالة وفاة ، وفقًا لوزارة الصحة اليوم الاثنين.

وتشرع الهند في أحد أكثر برامج التحصين الجماعي طموحًا في العالم على الإطلاق ، حيث تخطط الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار لتحصين  300 مليون  عامل في الخطوط الأمامية وكبار السن والأشخاص  بحلول أغسطس.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعطى منظمو الأدوية الهنود  الضوء الأخضر لاثنين من لقاحات فيروس كورونا ، أحدهما طورته  شركة أسترازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد ، والآخر صمم محليًا بواسطة شركة بهارات بايوتيك ومعهد تديره الحكومة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

الهند: تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا بحلول أغسطس 2021

بعد بريطانيا.. دولة كبرى تقترب من طرح لقاح فايزر - بيونتيك ضد كورونا

وزير بريطاني: بدأنا تطعيمات كورونا.. والحظر سينتهي للأبد!

إنهاء كورونا للأبد.. بوتين يوافق على التعاون مع أسترازينيكا لإنتاج أقوى لقاح

موافقة كاسحة على استخدام لقاح أكسفورد المعجزة

ترشيحاتنا

السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

فضل صلاة قيام الليل بسورة البقرة .. 20 جائزة ربانية لايعرفها كثيرون

فيديو.. ندى بسيوني تصدم متابعيها من داخل سرداب

دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من زواج التجربة.. يتصدر نشرة صباح البلد

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية

خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور