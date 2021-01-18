برلمانية: تصريحات زاهي حواس عن الاكتشافات الأثرية ترويج كبير للسياحة المصرية عالميا

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق عن الاكتشافات الاثرية الجديدة وتأكيده بأن كل الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة عمرها 4200 سنة من الأسرة السادسة وأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة وأن كل الاكتشافات التي تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية.





واعتبرت " إسماعيل " في بيان، اليوم الاثنين، تصريحات الدكتور زاهى حواس بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة والاثار المصرية عالميا حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ، مؤكدة ان الاكتشافات الاثرية المصرية التى حدثت مؤخرا لولا فيروس كورونا لكانت مصر قد استعادت مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



