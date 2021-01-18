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مدبولي: الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وتتمثل اهم اهداف هذا البرنامج هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لنفس معدلات النمو التي وصلنا اليها قبل جائحة كورونا، وهي اكثر من 6%، الي جانب تحسين كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم،  إن برنامج الاصلاح الاقتصادي واقف على ارض صلبة حاليا، واثبت قوته في التصدي لكل الظروف التي تعرضت لها الدولة في ظل جائحة كورونا، وان الاقتصاد المصري مازال قادرا على النمو بصورة ايجابية.

وتابع ان اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا.

واوضح ان الحكومة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات،  ورغم ذلك تصدت لملفات شائكة ومعقدة، معقبا: "حقيقة، كان الاسلم لنا سياسيا الا نتصدر لتلك الملفات"، ولكن ذلك كان لامانة الحكومة في حل كل مشكلات الشعب المصري.

واضاف ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول وقرارات لمشاكل ليست سهلة، وكان الاسلم عدم مواجهتها، ان الهدف من كل هذا هو مصلحة الوطن والمواطنين.


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