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بالموانئ والقطارات والمترو.. مدبولي: حققنا طفرة كبيرة بمجال نقل الركاب والبضائع

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  انه تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب تلك الموانئ الي 4.6 مليون راكب، بالاضافاة الي تطوير عربات السكة الحديد، من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع من خلال اضافة 133 عربة جديدة، مما ادى لزيادة كمية البضائع المنقولة من خلال شبكة السكة الحديد الي 9.2 مليون طن خلال العامين الماضيين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، انه وصل عدد ركاب السكك الحديدية 533 مليون راكب من عام 2018، وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكة الحديد لتصل الي 100 جرار، و103 عربة ركاب جديد، الي جانب تطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل عدد المزلقنات المطورة الي 461 مزلقانا.

واضاف ان قطاع النقل شهد ايضا تطورا واضافة 11.5 كيلو، وعدد 10 محطات لشبكة مترو الانفاق خلال العاميين الماضين، وذلك بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث، كما زادت عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الانفاق الي 1.1 مليون رحلة، باجمالي 1.5 مليار راكب في السنتين. 

واشار الي انه تم العمل بالفعل في مشروع القطار المكهرب الذي يصل الي العاصمة الادارية والعاشر من رمضان وبلبيس، لافتا الي انه تم توقيع مذكرة التقاهم الخاصة بانشاء اول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية "المونوريل".

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