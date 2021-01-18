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فن

دنيا عبد العزيز: ياسمين عبد العزيز أخرجتني من الكآبة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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شيري نبيل
بدأت الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها الجديد " اللي ملوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل.

وقالت دنيا عبد العزيز، خلال استضافتها بندوة في موقع صدى البلد،إن التعامل مع المخرج مصطفى فكري أكثر من رائع خاصة أنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه  فهو شخص هادئ".

وأضافت:أما مؤلف العمل عمرو محمود ياسين فهو متميز من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها ، وبالنسبة للنجمة ياسمين عبد العزيز أخرجتني من الكآبة فهي تتمتع  بخفة ظلها فأنا قلت لها في أول يوم تصوير :" أنا محتاجة أن تكون معي هذه الأيام لأنني منذ فترة لم أضحك ".

مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
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