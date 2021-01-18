مجلس الوزراء: ضخ 11 مليار جنيه إضافيًا للقطاع الطبي لمواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت كل الدعم للقطاع الصحى خلال أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافيا للقطاع الطبي، ولتلبية الاحتياجات، لافتًا إلى أ نه تم تخصيص 2.8 مليار لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتم اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية.





ولفت مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب، إلى أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا، لتقديم الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا وتم تطوير 77 مستشفى وتحويلها لـ مستشفيات عزل، مؤكدًا أنه تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي، وتم تخصيص مراكز الشباب للعزل، وتم توفير سلع لعدة شهور.





وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي لـ القمح و الأرز والسمنة والمكرونة يكفى لمدة بين 4 لـ 6 أشهر، والمخزون الاستراتيجي لـ السكر واللحوم والزيت والدواجن يكفى لأكثر من 6 أشهر.





وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من افضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا ، واقل الدول التى تأثرت بالجائحة، مشددًا على أن مصر هى ثانى دولة على العالم فيما يخص النمو الاقتصادى فى 2020 ، مؤكدا ان كل المؤسسات الاقتصادية تشيد بقدرة مصر على تخطى الازمة خلال جائحة كورونا.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.





وأضاف مدبولي ، ان مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات المهمة خلال فترة جائحة كورونا، والتى كان هدفها فى التعامل مع جائحة كورونا السير على محورين اساسيين الحفاظ على صحة وارواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران.



