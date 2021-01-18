الأورمان تنظم معرضا للأثاث المنزلي وتوزع ملابس بـ 5 قرى في الشرقية

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب التي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.





فيما أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية قيام الجمعية بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الأهلية النشطة بمركز ومدينة كفر صقر وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بتنظيم معرض للأثاث المنزلي ( مستعمل بحالة جيده ) وتوزيع الملابس والأقمشة بالمجان لخدمة 300 أسره من الأسر الأولي بالرعاية بقري وعزب ( كفر السويركي – أبو حريز – عزبة التل – منشأه يوسف – أبو عمران ) بكفر صقر وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.