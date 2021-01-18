أبو العينين يحيي رئيس الوزراء على بيانه أمام البرلمان: مدبولي شاهد عيان على كل إنجازات الرئيس السيسي.. وكيل النواب يطالب بالتخصص الإنتاجي في كل المحافظات وتقييم شهري ويومي للمحافظين

وكيل مجلس النواب:

- بيان مجلس رئيس الوزراء يفخر به كل مواطن مصري

- الاستثمار المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر

- علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية

- مصر مليئة بالخبرات والقدرات والطموحات والآمال كبيرة









وجه وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على البيان الشافي الذي تقدم به، والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة.





وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددًا على أهمية أن يرتبط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلًا "علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".





وقال "نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط"، مشيرًا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير.





وأوضح "أبو العينين"، أن الطموحات والآمال كبيرة، مؤكدًا أهمية العمل وفقًا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلًا "مصر مليئة بالخبرات والقدرات".





ونوه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرًا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلًا "ولكن علينا تنظيم دورنا، لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة".





ويشار إلى أنه في سابقة برلمانية فريدة، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أمام مجلس النواب، أبرز تحديات الحكومة والإنجازات التي قامت بها علي مدار السنوات الماضية، منذ تكليفه، وجاء البيان وافي وموضح لكل ما حققته الحكومة مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الازدهار والرقي.





وأطلع "مدبولي"، النواب على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





واستهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، وساعين لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة، التي لن تألو جهدًا في التنسيق المستمر، والتعاون الوثيق مع البرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة بلدنا ومواطنينا، مدعومين بقيادة رشيدة، وتوجيهات سديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نسابق الزمن لتحقيق برامجنا وخططنا التى تستهدف تعزيز وضع مصر والمصريين داخليًا، ورفع مكانتها خارجيًا بين الأمم.





وأعرب مدبولي عن سعادته الشخصية بما يضمه مجلس النواب من خيرة أطياف هذا الشعب بكل فئاته، ونسبة التمثيل المتميزة للشباب والمرأة، فضلًا عن النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، متوجهًا بالشكر والتقدير في هذا المقام إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون، في فترة دقيقة من عمر هذا الوطن.





وأوضح مدبولي عدة نقاط توضح ما قدمته الحكومة خلال العامين والنصف وجاء أبرزها :





- مصر لن تستورد أي منتخبات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام ٢٠٢٣





- توفير ٩٠ مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن تطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير القاهرة التاريخية، مشروع أهل مصر، وتطوير مثلث ماسبيرو.





- تم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96% في المدن والقري 38%.





- معدل البطالة تأثر بجائجة كورونا وارتفع لـ 9.6 وخلال الربع الاول من العالم المالي الحالي تمكنت الحكومة من خفضه ووصل لـ 7.3.





- فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليار جنيه بين الوزارات ، وتم رد 330 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات.





- فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن، تم البدء في تنفيذ برنامج 2 كفاية.





- مصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشائها خلال 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن.





- تطوير العشوائيات بواقع 159 منطقة غير آمنة وكذلك تطوير 1300 سوق عشوائي.





- الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات قد تجاوزت تكلفتها 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2.





- تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليار جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر.





- وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص.





- إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.





- الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023.

- في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، تم فحص 50 مليون مواطن، منهم مليون مواطن كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف علاج ليهم.





- إجراء 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة من 3 مليون مواطن.





- مصر حققت ثاني نسبة نمو إيجابي في العالم في 2020 بعد الصين، حيث أشادت كل المؤسسات العالمية بمعدلات النمو المصري وتحسين المعدلات.





- الحكومة ضخت 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي و2.8 مليار لتوفير متطلبات المهمات والأدوات الطبية فضلا عن توفير 400 مليون جنيه لسد العجز في عدد الموظفين في المستشفيات واعتماد تعيينات جديدة.





- تطوير ٧٦ مستشفى حميات وصدر وتم تحويلها الي مستشفى عزل.





- تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي البلاد من مدة 4 : 6 أشهر فيما بلغت احتياطي اللحوم والزيوت مدة تزيد علي 9 أشهر.



