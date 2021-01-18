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فن

تامر حبيب لـ صدى البلد: التربية عامل أساسي في التحرش.. و"شلة ليبون" مفاجأة 2021.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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قسم الفن
أشاد الكاتب والسيناريست تامر حبيب بالأنشطة الثقافية التي تنظمها الجامعة الأمريكية، وأعرب عن أهمية القضية التي تناقشها ندوة "لازم نتكلم" التى تتحدث عن التحرش والعنف ضد المرأة، وتعد قضية شائكة تواجهنا في الشارع المصري، ولها عوامل ومسببات كثيرة، ويرى أن السينما والإعلام يمثلان انعكاسا للواقع وفي ذات الوقت من الممكن أن تتسبب في الظاهرة، ولا يوجد إجابة حاسمة حول هذه المسألة.

وفي تصريحات خاصة على هامش فعاليات الندوة، ذكر تامر حبيب أن التربية عامل مهم في تكوين الوعي الذي لا يغيره عوامل خارجية، فالسينما تقدم نماذج كثيرة ومن غير الممكن أن نتقمص كل الشخصيات ونلغي عامل التفكير بها، وأوضح أن التربية والأسرة هي الخطوة الأولى لتكوين إنسان سوي نفسيا، يرفض العنف ضد المرأة.

وعن آخر أعماله الفنية القادمة، ذكر أنه يتعاون مع المخرجة ساندرا نشأت بفيلم جديد لعام 2021 "شلة ليبون" وهو رواية لإسلام الخشن، وبصحبة عدد كبير من نجوم الفن. 

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
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