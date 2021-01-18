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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2.9 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي ودبي نهاية نوفمبر 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:47 م
مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي
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قسم الاقتصاد
بلغ إجمالي أصول بنوك أبوظبي ودبي نحو 2.947 تريليون درهم، مستحوذة بذلك على 92% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2020؛ وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبينما وصل إجمالي أصول بنوك إمارة دبي إلى 1.516 تريليون درهم فقد وصلت لبنوك إمارة أبوظبي إلى 1.431 تريليون درهم تقريبا مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.

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وعلى مستوى القروض.. فقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لبنوك أبوظبي ودبي 1.637 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي وتوزعت على التوالي بواقع 751 مليار درهم و865.6 مليار درهم بحسب احصائيات المصرف المركزي التي أظهرت أن بنوك الإماراتين استحوذتا على نحو 91.2% من إجمالي محفظة الائتمان للجهاز المصرفي للدولة.

أما على جانب الودائع.. فقد بلغ الرصيد التراكمي لدى بنوك أبوظبي ودبي نحو 1.712 تريليون درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي وتوزعت على التوالي بواقع 884.2 مليار درهم و 827.7 مليار درهم.

وبذلك فقد استحوذت بنوك الإماراتين أيضا على نحو 91.2 % من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة.

وتظهر الإحصائيات ذاتها بلوغ قيمة رأس المال واحتياطيات بنوك أبوظبي ودبي نحو 365.5 مليار درهم، تشكل نحو 92% من إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي الإماراتي.

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