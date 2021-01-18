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أخبار العالم

تصاعد الدخان من مبنى الكابيتول في واشنطن.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكابيتول (الكونجرس) في العاصمة واشنطن، كما أغلقت العاصمة بأكملها قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد أن شوهد الدخان يتصاعد فوق المبنى الحكومي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان قولهم إن التدريبات على عملية أداء اليمين تم تعليقها.

يبدو أن مقاطع الفيديو لمبنى الكابيتول تظهر الدخان يتصاعد فوق مبنى واشنطن العاصمة.

يمكن سماع نظام مكبر صوت مرتفع يحذر الأشخاص من "تهديد أمني خارجي".

لا يُسمح حاليًا لأي شخص بالدخول أو الخروج من المبنى، حيث يُجبر الناس على الاحتماء بداخله.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنهم استدعوا لإشعال حريق تحت الجسر الذي تم إخماده الآن.

قد يكون سبب الإخلاء هو الدخان.

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