تصاعد الدخان من مبنى الكابيتول في واشنطن.. فيديو

أغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكابيتول (الكونجرس) في العاصمة واشنطن، كما أغلقت العاصمة بأكملها قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد أن شوهد الدخان يتصاعد فوق المبنى الحكومي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان قولهم إن التدريبات على عملية أداء اليمين تم تعليقها.

يبدو أن مقاطع الفيديو لمبنى الكابيتول تظهر الدخان يتصاعد فوق مبنى واشنطن العاصمة.

يمكن سماع نظام مكبر صوت مرتفع يحذر الأشخاص من "تهديد أمني خارجي".

لا يُسمح حاليًا لأي شخص بالدخول أو الخروج من المبنى، حيث يُجبر الناس على الاحتماء بداخله.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنهم استدعوا لإشعال حريق تحت الجسر الذي تم إخماده الآن.

قد يكون سبب الإخلاء هو الدخان.

Breaking: The Capitol building is on lockdown due to an ‘external security threat’. Smoke has been seen near the Capitol building. pic.twitter.com/AvuUHADhk1

Breaking: The fire at a homeless encampment near the Capitol complex earlier was reportedly caused by a propane tank explosion. Other propane tanks have been spotted ‘laying around’ and are being investigated. (Via @laraseligman) pic.twitter.com/RPFhbV43jM