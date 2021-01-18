طلبات نادي أعضاء هيئة تدريس الأزهر من وزير التعليم العالي.. تعرف عليها

بعث نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، برسالة إلى وزير التعليم العالي، بشأن تدني دخل الأسرة لأعضاء هيئة التدريس خاصة مع انتشار جائحة كورونا ووفاة عدد ليس بالقليل من أعضاء التدريس.





وأكد نادي أعضاء هيئة التدريس، في رسالته، أن وباء كورونا أصبح يحصد الكثير يوميا، ويترك أسر الأساتذة بمعاش قليل لا يلبي متطلبات الحياة المنزلية ولا حتى مصاريف دراسة الأبناء.





واقترح نادي أعضاء تدريس الأزهر، بأن تحتفظ أسرة المرحوم عضو هيئة التدريس بعد الوفاة، بكامل مستحقاته العلمية التي كان يحصل عليها في حياته.





كما ناشد النادي، باتخاذ إجراءات رفع المعاش للأعضاء بما يساوي دخل العضو أثناء خدمته.





وأكد النادي أن هذه النماذج البشرية في التضحية يجب أن تبقى في ضمير الأمة والأجيال القادمة لكي يتعلموا منها كيف يكون العطاء الصادق ولابد أن تبقى صورهم وذكرياتهم في مداخل الكليات التي كانوا يعملون بها وتعيد ذكراهم وتخلدها في سجل للشرف يكون دائما رفيق الأجيال للتعلم كيف تكون التضحيات من أجل الوطن.