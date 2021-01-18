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حوادث

تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:29 م
حملة مرافق
حملة مرافق
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر  بشوارع التليفزيون، المنشية،شرق السكة، المدينة ، المحطة ،سوق الصنايع.


وأسفرت الحملة عن تحرير 133 محضرا تضمنت 29 محضر إشغالات  ، 11محضر نظافة عامة  ، 5 محاضر لعدد 5 مقاهى  ضبط بها9 نرجيلة( شيشة ) ، 16 محضر مضبوطات متنوعة ، 57 محضر إزالات إدارية ،3 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص ، و12 محضر لباعة جائلين .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور
تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور
تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور
تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور
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