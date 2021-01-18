ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم شعبان يكشف كواليس الفوز على طلائع الجيش.. وموقف صالح جمعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:06 م
هيثم شعبان
هيثم شعبان
Advertisements
عبدالله هشام
أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، أن فريقه كان يسعى للسيطرة في مباراة طلائع الجيش اليوم، مشددا على أنه لاحت له أكثر من فرصة في الشوط الأول ولكن التوفيق لن يكن حليفهم.

وشدد المدير الفني، على أن الشوط الثاني كان سريعا، والتغييرات جاءت بثمارها، فكان هناك تحرك قوي بين محمد مسعد وشريف دابو، حتى أتت بثمارها وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الوقت القاتل.

وأردف هيثم شعبان قائلا: "كنت أفكر في تغيير احمد ياسر ريان لأنه لعب معنا ثلاث مباريات في وقت ضيق للغاية، وكنت أخشى عليه، ولكني تراجعت في النهاية وقررت استمراره في الملعب نظرا لثقتي الكبيرة فيه، فهو يمتلك إمكانات فنية وبدنية، وهو إضافة لنا مع زملائه داخل الملعب".

وعاد ليقول: "نستحوذ على ونسيطر على مجريات اللعب في معظم المباريات التي خسرنا فيها نقاط الفترة الماضية، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، نحاول علاج أخطائنا على السبورة فقط، لأننا لا نملك الوقت لتصحيح تلك الأخطاء في الملعب والمباريات الودية".

واضاف هيثم شعبان: "نلعب مباراة كل 48 ساعة، الوقت ضيق للغاية لاستشفاء للاعبين، ونسعى إلى علاج الأخطاء بشكل سريع لمواصلة الأداء الجيد والنتائج الطيبة، نمتلك لاعبين لدرجة درجة عالية من الاستجابة، والقادم أفضل لنا".

وعن صالح جمعة قال: "صالح جمعة كان يعاني من الإصابة ولا أريد الاستعجال في عودته، لا سيما وأنه تعرض للإصابة في أول لقاء يشارك فيه معنا، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، ونريد الحفاظ عليه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البطاوي: صالح جمعة إضافة قوية لسيراميكا كليوباترا ونركز في مباراة البنك الأهلي

صالح جمعة: «قلت لـ هيثم شعبان مش هصغرك قدام الناس».. فيديو

هيثم شعبان: التوفيق لم يكن معنا في مباراة سموحة.. ونبدأ الاستعداد للأهلي غدا

مدرب سيراميكا كليوباترا: مبروك للأهلي.. ونسعى لتجهيز كل اللاعبين

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش

سجال بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

أحمد موسى: وزير التموين في موقف صعب جدا

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

أحمد موسى يكشف سر هجوم النواب على وزيري التموين والتنمية المحلية

«السعر إنبوكس» .. غرامة تصل لـ2 مليون جنيه لعدم إعلان التاجر عن أسعار منتجاته

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

مونديال اليد .. مصر تخسر من السويد 23-24

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟