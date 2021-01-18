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برلمان

خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:47 م
لقاء رئيس مجلس النواب
لقاء رئيس مجلس النواب بـ رئيس مجلس الدولة
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فريدة محمد
استقبل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه عقب الجلسة العامة مساء اليوم، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وقد رافق المستشار رئيس مجلس الدولة خلال  الزيارة المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة والمستشار  سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عمرو فوزي نائب رئيس مجلس الدولة. 

فى مستهل اللقاء قدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التى أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، قائلًا: "المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية متميزة.

وأعرب المستشار جبالي عن سعادته وشكره لرئيس مجلس الدولة على التهنئة الغالية، مؤكدًا تقديره العميق للدور الهام والحيوى لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية وحامى الحقوق والحريات للمواطنين ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية لإنجاز التشريعات فى كافة المجالات، معربًا عن تقديره لرئيس ومستشارى مجلس الدولة وأعضاء قسم التشريع به لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد تم انتخابه  رئيسا للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثاني.
خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان
خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان
خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان
خلال لقاء مشترك اليوم .. رئيس مجلس الدولة يهنئ المسشتار حنفي جبالي برئاسة البرلمان
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