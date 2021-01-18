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محافظات

قطع المياه عن مدينة القناطر 3 ساعات

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:32 م
قطع المياه
قطع المياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. 

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وناشدت المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى. 

من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة قها وقرية الحسانية، اليوم الاثنين وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة. وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه جاء نتيجة حدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة. 

وأشارت إلى أنه جار أعمال اصلاح العطل وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة، كما أنه سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من أعمال قطع المياه، وفى حال طلبها يرجى التواصل على الرقم الساخن 125.


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