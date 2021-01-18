محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات

واشاد المحافظ بهذا الصرح الصناعي العملاق والذي يمثل طفرة في مستوى الكيانات الاقتصادية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا،. خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوربية، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط





وأكد الغضبان ان توسعات مصنع بيراميدز تساهم في زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة في جنوب بورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسي من إقامة التوسعات في المشروعات الصناعية بالمحافظة.