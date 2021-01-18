ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
كتب مجمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين أعمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من انشاء مصنع للمواد الخام المغذية لصناعه الاطارات ( مصنع المطاط والمواد الكيماويه) ضمن توسعات مصنع بيراميدز لإنتاج اطارات السيارات، رافقة خلالها إبراهيم جودة وياسر جودة مالكي المصنع.

وتابع محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ في الأعمال الإنشائية التي يشهدها مصنع بيراميدز ضمن المرحلة الثانية من المشروع لانتاج المواد الخام الخاصة بتصنيع الإطارات وتصنيع اطارات النقل والمالكي والتي تقام على مساحة ٣٥٠ الف م٢.

أقرأ ايضا 


واشاد المحافظ بهذا الصرح الصناعي العملاق والذي يمثل طفرة في مستوى الكيانات الاقتصادية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا،. خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوربية، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وأكد الغضبان ان توسعات مصنع بيراميدز تساهم في زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة في جنوب بورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسي من إقامة التوسعات في المشروعات الصناعية بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام المغذية لانتاج اطارات السيارات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان يلتقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث المزايا الاستثمارية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون الدراجات والجري احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وزير الدولة للإنتاج الحربي: نتوجه لإنتاج المركبات بالغاز.. ونتطلع لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات 60%

مؤسسة صناعية متطورة.. تعرف على إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال 2020

محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون المشروعات الصناعية

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

التوزيع العادل.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية