محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة مرور تراخيص الملاكي بمنطقة الإسراء

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين بوحدة مرور تراخيص الملاكي بمنطقة الاسراء بحي الضواحي، وذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لوحدة المرور والتي رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي والرائد عطية شعير رئيس وحدة المرور.





وأكد المحافظ، خلال جولته، أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملين ، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.





وقدم محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية بالمحافظة من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمحافظة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.





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فى سياق آخر عقد اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية المقترحه للعام المالي 2021/2022 ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.



