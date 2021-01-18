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النواب: لا نتصيد أخطاء الحكومة لكن ما يحدث في إطار الإصلاح

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:42 م
البرلمان
البرلمان
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عبد الخالق صلاح
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في المجلس وهو ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي وسيكون الدور مختلف وقوي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها وتم الاستماع بشكل إيجابي.

وتابع" "نحن امام خطوات حتى يطلع المجلس على أداء الوزراء وليس هناك خصومة مع الوزراء ولا يوجد تصيد اخطاء ولكن ما يحدث في إطار الإصلاح وتصحيح المسار".

وأوضح أن إدارة التنمية المحلية بالمجلس ستنظر في بيان وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كان له بيان مهم وتم إحالته أيضا للجان المختصة لدراسته.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.

واعتبر ذلك ثورة حقيقية فى حد ذاتها، بالتعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلًا عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.
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